تحرير 909 محاضر عروض وهمية.. "التموين" تعلن انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 3020 محلًّا من القطاع العام والخاص والاستثماري، كما تم تحرير 909 محاضر طوال فترة الأوكازيون الصيفي؛ منها عروض وهمية وعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك عدم الإعلان عن سعرَين قبل وبعد التخفيضات.

وأكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، نجاح الأوكازيون الصيفي خلال العام الحالي وسط مشاركة كبيرة من المحلات التجارية بتخفيضات أسعار المنتجات.

ولفت حسام الدين إلى حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على إقامة المعارض خلال فترة المناسبات، وكذلك العمل بالأوكازيون الصيفي والشتوي؛ بهدف توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار تخفيف العبء عليهم.

كان تقرير رسمي لوزارة التموين أكد استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار خلال فترة الأوكازيون، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأية نسبة في التخفيضات وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.