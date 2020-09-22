سلفاكير يدعو السيسي لمراسم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"ضيو ماطورك" وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "جلواك" نقل للرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر القادم.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، معرباً عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث الهام، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها مصر دعماً لاستقرار السودان الشقيق وحرصاً على مقدراته، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.

وعلي صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، أكد الرئيس عزم مصر علي تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصةً التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان، وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

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وفِي هذا السياق، شدد الرئيس على أن ترسيخ الامن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.

من جانبه؛ نقل "جلواك" تحيات الرئيس سلفا كير إلى الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار المنطقة وجنوب السودان، والتي تأتى في إطار دور مصر المحوري على المستوي الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.