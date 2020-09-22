الوطنية للصحافة تكرم عددا من الصحفيين لتميزهم في تغطية انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية تكريم عدد من الصحفيين الذين وقع عليهم الاختيار لتميزهم فى التغطية الصحفية في انتخابات الشيوخ. وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي عن تكريم مجموعة من الصحفيين لتميزهم في التغطية الصحفية، للذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.

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