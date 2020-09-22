في يوم واحد.. تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 145 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمديريات الأمن. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 145 قطعة سلاح ناري، 181 قضية مخدرات وتنفيذ 75005 حكم قضائي متنوع. كما تم ضبط تشكيليين عصابيين ضما (8) متهمين، ارتكبوا (6) حوادث متنوعة ،(20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة،451 مخالفة دراجة نارية، (15482) مخالفة مرورية وفحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.

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