محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
التهمت ألسنة النيران محتويات محل هواتف محمول بحي إمبابة، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل بشارع النادي الرياضي متفرع من شارع الوحدة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب.
وجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى المحلات المجاورة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.
ويتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، ورجحت التحريات نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم محتويات محل هواتف في إمبابة دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.