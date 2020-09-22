60 ثانية مُصورة ترصد هدية الداخلية من "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يوضح الجهود التي اتخذتها الوزارة الداخلية بكافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من يوم 17/9/2019 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

بأسعار مخفضة تصل إلى 60 %، تطلق وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك فى إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة.