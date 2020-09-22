محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في محل هواتف محمولة بحي إمبابة، الثلاثاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل بشارع النادي الرياضي متفرع من شارع الوحدة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. ويعكف رجال الدفاع المدني على مجابهة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المحلات المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل هواتف بإمبابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.