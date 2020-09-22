٥٠٠ متر من اللهب.. حريق في أشجار نخيل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا اندلع في أشجار نخيل بشارع الهرم. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع سعد زغلول. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات برئاسة العميد ماجد سعفان مدير إدارة إطفاء الجنوب. وتبين بالفحص نشوب الحريق في أشجار نخيل على مساحة ٥٠٠ متر، وتم منع خطر امتداد النيران الى المنازل المجاورة، وتنفيذ عملية التبريد. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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