محكمة الجنح تغرم مجدي عبد الغني ٤٠٠ ألف جنيه لامتناعه عن سداد الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقى، بتغريم مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، على خلفية عدة دعاوى قضائية رفعها ضده عدد من الورثة، اتهموه فيها بالامتناع عن سداد حصتهم من الميراث.

كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12054 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.

كما صدر حكم بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12053 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 12056 سنة 2020، وكفالة 2000 جنيه.

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القضية الأولى والثانية رفعهما أنور السمرجي المحامي، اختصمه فيها كل من "عبد الرحمن سيد ويحيى سيد وأحمد سيد وأماني سيد، أمل منصور وهالة عبد العال وأحمد عبد الشكور.

واختصمه في القضية الثالثة وفاء سيد وهدى سيد وفوزية سيد وكريمة سيد وأميرة منصور، ومحمد صابر، وسهير سيد وسماح سيد وهاني عبد العال وهشام قاسم، وخالد صابر، وسحر صابر.

وفي القضية الرابعة اختصمه ورثة كوثر سيد أحمد، وسيد سيد أحمد، واعتماد سيد أحمد، وكريمة سيد أحمد، وفاطمة سيد أحمد، وعبد العال سيد احمد، وفاطمة عبد القادر سليمان، واختصمه كلًا من مروة عاطف عبد العزيز، ونجوى عاطف عبد العزيز.