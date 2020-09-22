للغد.. تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لـ`"تنظيم القاعدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 متهما والمعروفة إعلاميا ب`"الانضمام إلى تنظيم القاعدة" لجلسة الغد. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم وسكرتارية طارق فتحى . يذكر أن القضية تشهد محاكمة 12 متهما منهم 5 متهمين محبوسين و7 هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ/ كرداسة، والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ/ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميا ب` "الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".

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