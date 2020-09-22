تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية الاتجار بالبشر للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، تأجيل محاكمة 8 متهمين لادارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر، لجلسة الغد.

والمتهمون هم كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة: مصطفي .ر، طبيب بشري، و إبراهيم .س، بدون عمل، وسامح .ر، شريك في مقلي، ورامي .س، وخالد .ي، يعمل سكرتير طبيب، وأشرف .ي، يعمل نجار مسلح، ومصطفي .م، يعمل سواق، ومصطفى .ا، صاحب معرض سيارات .

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وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم اسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وهم المجني عليهم إبراهيم محمد و اية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلى ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات .

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها اية بلبل علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم انسان اخر حسن النية وهو اشرف احمد وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في اجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بان حرضوا المجني عليه ابراهيم محمد علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليسرى الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان آخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .