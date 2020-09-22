ضبط عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عناصر تشكيل عصابي، عقب قيامهم بسرقة أربعة مواطنين بالاكراه.

تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (4 مواطنين ) بأنهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز استوقفهم مجهولين وبحوزتهم أسلحة بيضاء واستولوا منهم على بعض متعلقاتهم الشخصية (3 هواتف محمولة، مبالغ مالية) كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.