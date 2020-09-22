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ضبط عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عناصر تشكيل عصابي، عقب قيامهم بسرقة أربعة مواطنين بالاكراه.

تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (4 مواطنين ) بأنهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز استوقفهم مجهولين وبحوزتهم أسلحة بيضاء واستولوا منهم على بعض متعلقاتهم الشخصية (3 هواتف محمولة، مبالغ مالية) كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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