أخبار مصر | نائب بـ "الشيوخ" يشيد بالتكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة للتنمية بمحافظات الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب بـ "الشيوخ" يشيد بالتكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة للتنمية بمحافظات الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن أهالى وجماهير محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى الصعيد محظوظون بالاهتمام الكبير وغير المسبوق من القائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس باهتمامه فقط بالتنمية الشاملة والحقيقية داخل صعيد مصر ولكن لمتابعته شخصيا لإحداث تنمية شاملة داخل الصعيد.

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم الثلاثاء، إن أكبر دليل على هذا الاهتمام الرئاسى هو الاجتماع المهم الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، والسيد أشرف الداودي محافظ قنا، مشيدا بالقضايا والملفات التى تمت داخل هذا الاجتماع خاصة استعراض تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا" والتكليف الواضح من الرئيس السيسى للحكومة بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد مع صياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا وعلي أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.

وقال النائب طارق رسلان، اننى كعضو بمجلس الشيوخ وأحد أعضاء البرلمان عن محافظة قنا سوف أتابع تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية ولن أتردد لحظة فى التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة داخل مجلس الشيوخ عن هذا الملف المهم الذى حظى بارتياح وتأييد كبير من الرأى العام داخل جميع محافظات الصعيد للاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمشروعات التنمية.داخل صعيد مصر

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

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وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".

وقد وجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد، موجهًا سيادته بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا وعلي ان يتم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد؛ حيث بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية، منها حوالي 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي ١٠ ٪؜ من سكان الجمهورية.