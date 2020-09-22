أخبار مصر | "مصر الخير" تفتتح 14 مدرسة ابتدائية وإعدادية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تفتتح 14 مدرسة ابتدائية وإعدادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع حجر الاساس لعدد 4 مدارس إنشاء جديد في عدد 7 محافظات خلال الأسابيع المقبلة

بالتعاون مع تحيا مصر و البنك الأهلي المصري و بنك QNB

في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2020 – 2021، أعلنت مؤسسة مصر الخير، افتتاح 14 مدرسة ابتدائية وإعدادية ووضع حجر الاساس لأربع مدارس إنشاء جديد في 7 محافظات هى " الفيوم وقنا وسوهاج وأسيوط والشرقية وأسوان و مرسي مطروح"، خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع ، وزارة التربية و التعليم و تحت إشراف هيئة الابنية التعليم وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في مقدمتهم تحيا مصر و البنك الاهلي المصري و بنك QNB

وقال الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم في مؤسسة مصر الخير، إن المدارس التي سيتم افتتاحها تخدم نحو 11345 طالبًا طالبة، مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من تطوير شامل للمبانى والملاعب وعمل تجهيزات كاملة للفصول و القاعات والمكاتب الادارية ومعامل علوم ومعامل الحاسب الآلى.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم في محافظة قنا افتتاح 5 مدارس هي مدرسة ناصر الابتدائية بمركز فرشوط وتخدم 406 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة نجع شاهين الإعدادية بمركز فرشوط وتخدم 216 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة الشهيد احمد حاتم ( الدهسة )الإعدادية بمركز فرشوط وتخدم 540 طالبًا وطالبة، حيث تم بها عمل تجهيزات وانترنت ودهانات وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة التربية الفكرية وهي مدرسة ابتدئي وإعدادي وتلمذة صناعية بمركز فرشوط، وتخدم 104 طلاب حيث تم بها عمل تجهيزات وتوفير الزي المدرسي، وأخيرًا مدرسة الشهيد عبد الرازق خلاف الابتدائية بمركز فرشوط وتخدم 644 طالبًا وطالبة ، حيث تم بها عمل تجهيزات وتوفير الزي المدرسي.

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وأشار إلي أنه في محافظة الفيوم، سيتم افتتاح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بمركز سنورس وتخدم 1447 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة عزبة أبو سعاد الاعدادية بمركز سنورس وتخدم 956 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى.

وقال إنه في محافظة أسوان سيتم افتتاح مدرسة رضاوي حسين الابتدائية وتخدم 431 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة 23 يوليو الابتائية وتخدم 130 طالبًا وطالبة، حيث تم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة علي بن أبي طالب بالسباعية وهي مدرسة أبتدائي واعدادي بمركز ادفو وتخدم 226 طالبًا وطالبة ، وتم بها إنشاء جديد شامل التجهيزات وتوفير الزى المدرسى.

وأضاف أنه في محافظة سوهاج سيتم افتتاح مدرسة السوالم الابتدائية الجديدة المشتركة بمركز طهطا وتخدم 821 طالبًا وطالبة وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة السوالم الإعدادية الجديدة المشتركة بمركز طهطا وتخدم 374 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة عرب بخواج الإعدادية بمركز طهطا وتخدم 488 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، ومدرسة الشهيد أحمد حسين الابتدائية بمركز طهطا وتخدم 652 طالبًا وطالبة.

وفي محافظة الشرقية سيتم افتتاح مدرسة بهاء الدين رسلان الابتدائية بمركز الزقازيق وتخدم 379 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية.

وفي محافظة أسيوط سيتم افتتاح مدرسة النهايا الابتدائية بمركز ديروط وتخدم 595 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية.