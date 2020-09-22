أخبار مصر | 6 قرارات مهمة من "الأعلى للآثار" لحماية المتاحف من فيضان النيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 قرارات مهمة من "الأعلى للآثار" لحماية المتاحف من فيضان النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى للآثار عددة إجراءات هامة لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، حيث يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل للنهر في بعض محافظات الدلتا وتزامن ذلك مع تحذيرات بأمطار وسيول في بعض المحافظات.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الاجراءات المتبعة للحفاظ علي الأماكن السياحية:

رفع حالة الطوارئ:

كشف المجلس الاعلي للآثار عن رفع حالة طوارئ في كافة المواقع ومتاحف الاثرية، لتحدد أولويات التدابير ودور فريق العمل وكذلك إجراء الإخلاء إن لزم الأمر.

المتابعة المستمرة:

شدد المجلس الاعلي للآثار علي ضرورة المتابعة المرور الدورية علي مخرات السيول القريبة من المواقع الأثرية والتأكيد علي تطهيرها أولا بأول لاستقبال السيول والأمطار.

انشاء مخرات للسيول:

أكد المجلس علي ضرورة إنشاء مخرات للسيول بالقرب من المواقع الأثرية التي تسمح بذلك إن أمكن.

عمل صيانه:

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أوضح المجلس الاعلي للاثار علي التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والأحياء في نطاق المناطق الأثرية والمتاحف والمخازن، للعمل علي توفير ماكينات رفع وشفط المياه بالمناطق الأثرية.

أنظمة التحكم الكهربائي:

وجه المجلس الاعلي للآثار المواقع والمتاحف الأثرية بمراجعة أنظمة التحكم الكهربائية ولوحات مفاتيح الكهرباء، لتأمين علي سلامة والمفاتيح الكهربائية ضد المياه لتجنب حدوث خطر الحريق وتعطل أنظمة الكهرباء.

إزالة انسداد الصرف الصحي:

نوه المجلس الاعلي، علي مراجعة وتقييم أنظمة مياه الأمطار والتأكد من سلامتها وإتخاذ ما يلزم لرفع كفاءتها لإزالة أي إنسداد لمجاري الصرف وفتحات التصريف وإستخداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر.

يذكر ان كشف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عن الصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة مرة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومي، وتوضح حدوث تشوه فى إحدى حوائطة لمرور كابل تكييف، داخل الزخارف، لا تمت بصلة لأي من المتحفين.

وأكد عثمان أن هذا إدعاء عار تماما من الصحة وان هذه الصورة غير موجودة متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحا ان هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بايطاليا.

وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

و هذا هو الرابط الخاص بموقع كاتدرائية باليرمو ومنشور به الصورة.