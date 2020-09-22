أخبار مصر | رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق كلية الحاسبات والمعلومات الفائز بالمركز الاول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكومي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق كلية الحاسبات والمعلومات الفائز بالمركز الاول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير للطلاب وتقدم بالشكر لهم معربا عن سعادته بهم ومؤكدا إنهم شباب المستقبل. وقام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير للطلاب وتقدم بالشكر لهم معربا عن سعادته بهم ومؤكدا إنهم شباب المستقبل. وأشار الطلاب المشاركين فى المسابقة إن فكرة تطبيق تذكرتك تبلورت بسبب زحمة الموصلات التى نقابلها فى حياتنا اليومية.

كرم صباح اليوم الثلاثاء بقصر الزعفران الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمسوالاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ثلاث طلاب من كليه حاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الفائزين بالمركز الاول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكوميه عن تطبيق تذكرتك وهم الطالب يوسف رافت نصري، والطالب مايكل صفوت حنا الله، والطالبة ميشلين مدحت ميشيل.



وكانت أهم المشاكل التى تواجه المواطن هى عدم وجود فكه أوصعوبة الدفع، وكذلك مشكلة زحمة المواصلات وعدم توافرها بشكل منتظم لأن عدد الأتوبيسات غير مُوزع على حسب إحصائيات مدرسة بالإضافة الى مشكلة انتقال الأمراض بسبب التعاملات النقدية.

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