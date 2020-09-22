أخبار مصر | رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب المشاركين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

استقبل صباح اليوم الثلاثاء الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب الطلاب المشاركين في المهرجان المصري للمسرح التجريبي، حيث قام بتكريمهم تقديرا لآداءهم المتميز خلال العرض المسرحى، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للنشاط الطلابي.

وأشاد الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بآداء الطلاب خلال المهرجان موضحا انهم يعتبروا مثلا مشرف لطلاب الجامعه الذين يرفعون اسم جامعه عين شمس عاليا.

ووعد رئيس الجامعة بحضور العروض المسرحية تشجيعا للطلاب مشددا على ضرورة الاهتمام بإجراءات الوقاية وتعليمات السلامة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ان جامعة عين شمس تحرص على دعم مختلف الانشطة الطلابية بالجامعه مؤكدا ان عين شمس هى الجامعه الوحيده من بين الجامعات المصريه التي تشارك في مهرجان.

ولفت إلى أن الجامعة حريصة مع بداية العام الدراسى الجديد على البدء فى الانشطة الطلابية ودعم المتميزين من أبناء الجامعة.

ويذكر إن جامعة عين شمس شاركت بالعرض المسرحي "المأوى" المأخوذ عن عرض الحضيض للكاتب مكسيم جوركي تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د.عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف أ.د.تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للنشاط الطلابي، وذلك يومي الأربعاء والخميس 9، 10 سبتمبر علي مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتعد جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة من الجامعات المصرية التي تشارك بالمهرجان التجريبي وذلك بعد أن حاز العرض على قبول لجنة المشاهدة والتي شاهدت العديد من العروض للمحترفين والجامعات. وقد شارك بالمهرجان فرق مصرية وأجنبية من المحترفين من وزارة الثقافة المصرية والمعهد العالي للفنون المسرحية وفرق حرة ومحترفة من دول عديدة مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا والبرازيل والهند وأذربيجان.

وقد حاز العرض على إعجاب لجنة التحكيم والجماهير حيث شهد العرض إقبال جماهيري منقطع النظير برغم الإجراءات الاحترازية المطبقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أبواب المسرح مبكرًا وذلك على مدى يومي العرض.

والعرض المسرحي "المأوى" من إخراج الطالب حسام سعيد وإضاءة محمود طنطاوي وإعداد موسيقى للطالب حسن خالد وملابس الطالبة هاجر كمال ومكياج الطالبة نادين أشرف وديكور الطالب محمود صلاح ومخرجان منفذين الطالب محمد عبد الرازق والطالب أسامة مهنى، وبمشاركة أكثر من ٢٥ ممثلا وممثلة من الفرق المسرحية بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

كما سوف يدخل فريق كلية التجارة كذلك مهرجان المسرح المستقل للمنافسة بعرضى «بلا مخرج» إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفى للفنون الأدائية، و«مفتاح الشهرة» إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة. في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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كتب: شريف حسن

استقبل صباح اليوم الثلاثاء الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب الطلاب المشاركين في المهرجان المصري للمسرح التجريبي، حيث قام بتكريمهم تقديرا لاداءهم المتميز خلال العرض المسرحى، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للنشاط الطلابى.

واشاد الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس باداء الطلاب خلال المهرجان موضحا انهم يعتبروا مثلا مشرف لطلاب الجامعه الذين يرفعون اسم جامعه عين شمس عاليا.

ووعد رئيس الجامعة بحضور العروض المسرحية تشجيعا للطلاب مشددا على ضرورة الاهتمام بإجراءات الوقاية وتعليمات السلامة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واكد الاستاذ الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ان جامعة عين شمس تحرص على دعم مختلف الانشطة الطلابية بالجامعه مؤكدا ان عين شمس هى الجامعه الوحيده من بين الجامعات المصريه التي تشارك في مهرجان.

لافتا إلى أن الجامعة حريصة مع بداية العام الدراسى الجديد على البدء فى الانشطة الطلابية ودعم المتميزين من أبناء الجامعة.

ويذكر إن جامعة عين شمس شاركت بالعرض المسرحي "المأوى" المأخوذ عن عرض الحضيض للكاتب مكسيم جوركي تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د.عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف أ.د.تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للنشاط الطلابي، وذلك يومي الأربعاء والخميس 9، 10 سبتمبر علي مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتعد جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة من الجامعات المصرية التي تشارك بالمهرجان التجريبي وذلك بعد أن حاز العرض على قبول لجنة المشاهدة والتي شاهدت العديد من العروض للمحترفين والجامعات. وقد شارك بالمهرجان فرق مصرية وأجنبية من المحترفين من وزارة الثقافة المصرية والمعهد العالي للفنون المسرحية وفرق حرة ومحترفة من دول عديدة مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا والبرازيل والهند وأذربيجان.

وقد حاز العرض على إعجاب لجنة التحكيم والجماهير حيث شهد العرض إقبال جماهيري منقطع النظير برغم الإجراءات الاحترازية المطبقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أبواب المسرح مبكرًا وذلك على مدى يومي العرض.

والعرض المسرحي "المأوى" من إخراج الطالب حسام سعيد وإضاءة محمود طنطاوي وإعداد موسيقى للطالب حسن خالد وملابس الطالبة هاجر كمال ومكياج الطالبة نادين أشرف وديكور الطالب محمود صلاح ومخرجان منفذين الطالب محمد عبد الرازق والطالب أسامة مهنى، وبمشاركة أكثر من ٢٥ ممثلا وممثلة من الفرق المسرحية بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

كما سوف يدخل فريق كلية التجارة كذلك مهرجان المسرح المستقل للمنافسة بعرضى «بلا مخرج» إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفى للفنون الأدائية، و«مفتاح الشهرة» إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة.