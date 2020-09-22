أخبار مصر | لقاء لدعم أواصر المحبة والسلام بين خريجي الأزهر بالغربية ومطرانية طنطا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لقاء لدعم أواصر المحبة والسلام بين خريجي الأزهر بالغربية ومطرانية طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وفد من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية برئاسة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل - رئيس فرع المنظمة - العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، بنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمقر إبراشية طنطا، بحضور الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى وفضيلة الشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة وإيهاب زغلول المنسق الإعلامي.

وتناول الطرفان دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك بين الجانبين حيث اتفقا على تدشين يوم في حب مصر وتنظيم لقاء مفتوح بين علماء الأزهر بالغربية، ورجال وشباب الكنيسة، لتبادل الأفكار وومناقشة القضايا التى تهم الشباب، بما يخدم الوطن ويحقق السلام الاجتماعي.

وتفقد الجانبان قاعة المحاضرات التي ستقام بها اللقاءات المشتركة، وكذلك قاعة التدريب، كما تم عرض معلومات حول مشروع الفلك الذي تقيمه الكنيسة كأكبر مؤسسة تأهيلية بالشرق الأوسط لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الجانبان على روح المحبة والإخاء والتعاون المشترك، من أجل الحفاظ على المجتمع وأفراده، والتي تجمع قطبي الأمة ورجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على مر التاريخ المصري التليد.