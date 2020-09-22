أخبار مصر | مناقشة الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مناقشة الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والتى ستتم وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة سيناريو عملية النقل واخراج الموكب الملكي للمومياوات وجميع العناصر الفنية والديكورات التي سيتم تنفيذها داخل المتحف القومي للحضارة المصرية لاستقبال الموكب، بالإضافة الى اللوحات والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها خلال عملية النقل لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط السير، والموسيقى المصاحبة للموكب وغيرها من العناصر الفنية الأخرى.

كما تم مناقشة تصور إخراج نقطة انطلاق الموكب من المتحف المصري بالتحرير ونقطة الوصول واستقبال المومياوات بمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

جدير بالذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، وتشمل 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات منهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكات حتشبوت، والملك ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملك أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.