أخبار مصر | "الزناتي" تطالب رئيس الوزراء بهيكلة أجور المعلمين وتعديل أساسي الراتب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزناتي" تطالب رئيس الوزراء بهيكلة أجور المعلمين وتعديل أساسي الراتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"المهن التعليمية" تطالب رئيس الوزراء بهيكلة أجور المعلمين وتعديل أساسي الراتب

طالب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بضرورة إعادة هيكلة أجور المعلمين وإنهاء أزمة أساسي المرتب وأن تكون مرتبات المعلمين على أساسي 20192020 بدلًا من وقفها على أساسي 2014، لأنه لا يمكن إحداث تغيير في أجور المعلمين وأساسي الراتب بهذا المستوى.

وأكد الزناتي – في خطابات رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – أهمية إعادة توزيع مكافأة الامتحانات بما يضمن العدالة بين المعلمين وموظفي ديوان عام الوزارة.

وأكد نقيب المعلمين في خطاباته، ضرورة إنهاء أزمة الحساب الموحد في المدارس، والتي تجعل المعلمين ينفرون من المجموعات المدرسية، موضحًا أهمية أن يتم صرف مستحقات المعلم في المجموعات المدرسية بشكل شهري بدلًا من إدخالها في الحساب الموحد ثم السير في دورة صرفها بما يهدر الوقت ويسبب أعباء ضخمة للمعلمين وأسرهم.

وأشار الزناتي إلى أن تلك المقترحات تأتي في إطار حرص النقابة على تحسين الأحوال المادية للمعلمين وإدراكًا لدورها المجتمعي بشأن قضايا أعضائها، وذلك في ضوء التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد خطة عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين، والعمل على رعايتهم.