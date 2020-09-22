مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمحل للهواتف في إمبابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمحل للهواتف في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في محل هواتف محمولة بشارع النادي الرياضي، المتفرع من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محل هواتف محمولة بشارع النادي الرياضي، المتفرع من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.