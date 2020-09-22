مصر | حجز مسئول مصنع بأكتوبر لحوزته لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مسئول مصنع بأكتوبر لحوزته لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجز مسئول عن مصنع بأكتوبر، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لحوزته على ٤ طن من مقطعات لحوم، مفروم دواجن، لحوم مستوردة" بداخل سلسلة مطاعم، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح.

فيما أمرت النيابة بالتحفظ على المظبوطات.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3،505 طن "مقطعات لحوم، مفروم دواجن، لحوم مستوردة" غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، 2 طن زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات تابع لسلسلة مطاعم بـ6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.