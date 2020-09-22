مصر | تغريم مجدي عبد الغني 400 ألف جنيه وكفالة لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تغريم مجدي عبد الغني 400 ألف جنيه وكفالة لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12054 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

كما صدر حكما بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12053 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 12056 سنة 2020، وكفالة 2000 جنيه.

القضية الأولى والثانية والتي رفعها أنور السمرجي المحامي، اختصمه فيها كلًا من "عبد الرحمن سيد ويحي سيد وأحمد سيد وأماني سيد، أمل منصور وهالة عبد العال وأحمد عبد الشكور، فيما اختصمه في القضية الثالثة وفاء سيد وهدى سيد وفوزية سيد وكريمة سيد وأميرة منصور، ومحمد صابر، وسهير سيد وسماح سيد وهاني عبد العال وهشام قاسم، وخالد صابر، وسحر صابر.

فيما اختصم مجدي عبد الغني في القضية الرابعة كلًا من ورثة كوثر سيد أحمد، وسيد سيد أحمد، واعتماد سيد أحمد، وكريمة سيد أحمد، وفاطمة سيد أحمد، وعبد العال سيد احمد، وفاطمة عبد القادر سليمان، واختصمه كلًا من مروة عاطف عبد العزيز، ونجوى عاطف عبد العزيز.

من الجدير بالذكر أنه كان قد صدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.

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ويواجه مجدى عبد الغني اتهاما بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقاربه، فأقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.

كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.

واستنكر مجدى عبد الغنى، خلال تصريحات تليفزيونية إحياء هذا الموضوع من جديد، موضحًا أن الحكم قديم، وأن هناك منتفعين من فتحه من جديد.

وأضاف عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع فى الوقت الحالى هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدًا أنه لديه المستندات التى ستُثبت عدم إدانته فى هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرث كبير، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه فى الميراث.