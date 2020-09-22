مصر | تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة القتل العمد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة القتل العمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء تاجيل محاكمة ربة منزل وزوجها السائق قتلا مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات لذهبية بمدينة نصر ل 21 اكتوبر للمرافعة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة سوزان.م، ربة منزل بقتل المجني عليها مني.م عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية لقتلها واعدت لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين " وما ان ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الابيض

واضاف أمر الاحالة اقتران تلك الجناية بجناية اخري في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها ايه.ع بأن سددت اليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة اصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها بالاضافة الي قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالاوراق. المشغولات الذهبية جهاز الاب توب وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح

واشار امر الاحالة الي اشتراك المتهم الثاني زوجها سامح.ب، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها علي ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.