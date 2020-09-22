مصر | تأجيل محاكمة 8 متهمين بتجارة البشر بمنشاة ناصر لغد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 8 متهمين بتجارة البشر بمنشاة ناصر لغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تاجيل محاكمة 8 متهمين لادارتهم جماعة اجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر لجلسة الغد.

والمتهمون هم كلا من حسب ترتيبهم بامر الاحالة مصطفي.ر طبيب بشري وابراهيم.س بدون عمل وسامح.ر شريك في مقلي ورامي.س وخالد.ي يعمل سكرتير طبيب واشرف.ي يعمل نجار مسلح ومصطفي.م يعمل سواق ومصطفي.ا صاحب معرض سيارات

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وكشف امر احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بانهم اسسوا ونظموا ادارة جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية بان تعاملوا بالنقل والتسليم في اشخاص طبيعية وهم المجني عليهم ابراهيم محمد واية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشا عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفي التامين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الاكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اضاف امر الاحالة ان المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اطباء حسني النية في اجراء عملية نقل وزراعة اعضاء بشرية بالمخالفة لاحكام القانون بان حرضوا المجني عليها اية بلبل علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم انسان اخر حسن النية وهو اشرف احمد وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في اجراء عملية زرع اعضاء بشرية بالمخالفة لاحكام القانون بان حرضوا المجني عليه ابراهيم محمد علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليسري الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم انسان اخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.