شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية ، حملاتها المكبرة لإزالة كافه أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ، وإزالتها فى المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، وإحالتهم للنيابة العسكرية.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة حملة لإزالة تعدي على أرض زراعية بعزبة أبو شعيشع فرغان ، التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق ، أسفرت جهود الحملة عن إزالة كلية في المهد لسور بالخوص وبداخله حجرتين بالدبش على مساحة قيراط و ٦ أسهم.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، حملة إزالة فورية للتعدي على الأرض الزراعية بناحية شيبة ، بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي والوحدة المحلية بشيبة بمساحة ٧٢ متر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.