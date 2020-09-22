شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الأرز الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم (1) لسنة 2021/2020 بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة الذين التزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلى طبيعى تام الضرب إنتاج 2020 رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتى توريد كل فترة توريد 4 شهور اعتبارا من 1 يناير 2021.

و تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق 2020/10/11، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل 500 جنيه مصرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أن مخزون القمح يكفى لمدة 6 أشهر، حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجي للأقماح أولا بأول لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار فى تأمين مخزون كافة السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح سواء من خلال الحصول على القمح المحلى من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.