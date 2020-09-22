شكرا لقرائتكم خبر عن «مخاليف» يترشح مستقلاً أمام «مستقبل وطن»: «في نائب لازم يخرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب الحالي عاطف مخاليف خوضه انتخابات مجلس النواب، عن دائرة المطرية مستقلاً، بسبب خلافاته مع رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور عصام خليل.

وقال "مخاليف" لـ"المصري اليوم" أن الانتخابات هذه المرة أصعب من السابقة، بعد خفض عدد نواب الدائرة إلى نائبين فقط، بعد أن كان لها 3 مقاعد، "فإذا كانت المنافسة بين النواب الثلاثة الحاليين .. في نائب لازم يخرج".

وينافس النائب السابق لحزب المصريين الأحرار، كل من النائبين اللواء علي الدمرداش والعميد وائل الطحان مرشحي حزب مستقبل وطن. ويحظى مرشحي "مستقبل وطن" بقدرة تنظيمية قوية في الدائرة، خاصة أن "الدمرداش" يستند على علاقات قوية بكبار العائلات بالمطرية نظراً لخدمته السابقة كمعاون مباحث قسم شرطة المطرية لفترة طويلة، قبل أن يصبح مدير أمن القاهرة، ولديه قدرة على التواصل مع أصحاب الكتل التصويتية الكبيرة بالدائرة. فيما يرى "مخاليف" أن حظوظه ستكون أوفر في الاحتفاظ بالمقعد، بتواجد عائلته بموقع جغرافي يعتبره "مثالي" في منطقة العربين "عرب الحصن – عرب الطوايلة" وعزبة الريس ، حيث قال لـ"المصري اليوم" أن رصيده السياسي خلال دور الانعقاد السابق ومشاركته في إعداد 18 قانون، له دور قوي في حسم المقعد، بجانب علاقته الجيدة بعائلات المطرية.