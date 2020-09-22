شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 255 مكتب تموين وتحويلهم لخدمة تكنولوجية والانتهاء من 50 آخرين بنهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار الأشهر الماضية من فتح ملف مكاتب التموين وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة تتضمن ساحت انتظار لجلوس المواطنين داخلها على غرار البنوك، حيث قامت الوزارة بتطوير ما يقرب من 255 مكتب تموين وتشغيلهم بعد تحويلهم الى مكاتب خدمة متطورة في العديد من المحافظات المختلفة بجانب المضي في تطوير 50 مكتب آخرين بنهاية العام الجاري.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز أداء خدمة متطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة ومدها بأجهزة كمبيوتر وكافة المستلزمات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتم تشغيل ما يقرب من 255 مكتب حتى الآن بالمحافظات المختلفة، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على تطوير كافة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تطوير هذه المكاتب ساهم بشكل كبير فى إنهاء الطوابير وتسهيل كافة حصول المواطنين على استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وتواصل الوزارة الاستعانة حاليا بخريجي الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في تلك المراكز المتطورة، لسد العجز في أعداد العاملين، حيث تمت الاستعانة بـ810 من مكلفي الخدمة العامة حتى الآن، ويتم صرف مكافآت شهرية لكل شاب من مكلفي الخدمة العامة بقيمة 750 جنيها شهريا بجانب ما يتحصل عليه الخريج من مهارات وخبرة تؤهله لسوق العمل عقب انتهاء فترة تكليفه فى أداء الخدمة العامة، وأن الحصول على الخدمة لا يتعدى من 15 إلى 20 دقيقة داخل مركز الخدمة المتطور من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيا.

وتقوم اللجنة المركزية المشكلة من الوزارة باستلام مراكز الخدمة بعد تطويرها، والتأكد من جودة عمليات التطوير، ثم تقوم لجنة أخرى مهمتها الاستعدادات للتشغيل وتتضمن عنصر إداري وعنصر فنى ونظم معلومات وكذلك عنصر هندسي، بالإضافة إلى عنصر متخصص فى الموارد البشرية، ويقوم مدير مديرية التموين بترشيح العاملين لهذه المراكز، كما أن الوزارة تعمل حاليا على تيسير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مراكز الخدمة، وأن متوسط عدد المعاملات فى هذه المراكز تزايد بشكل كبير فى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك على حسب مساحة المركز وعدد الشبابيك الخاصة به، حيث يوجد بعض المراكز لديها من 4 الى 12 شباك استقبال داخل المركز على حسب مساحة كل مركز بجانب وجود ساحة انتظار لجلوس المواطنين، وكذلك مبردات مياه ومراوح للعمل على راحة المواطنين، وتنظيم أداء العمل دون زحام.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالاستمرار في تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية في إطار حرص الوزارة التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وبشكل يليق بهم على أن يتم تطوير كافة الكاتب ومدها بأجهزة التكنولوجيا الحديثة، حتى تمكن العاملين فى أداء أعمالهم وبما لا يأخر دورات العمل، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو فاقد، وكذلك استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

كما تقوم لجانه لمتابعة عمل مكاتب التموين وكذلك مراكز الخدمة المتطورة، خاصة مع إعادة كافة الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية بعد توقفها مع بداية جائحة كورونا، حتى الآن باستثناء استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف إلكترونيا من خلال موقع "دعم مصر" كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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