شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أيام.. 194 مرشحاً محتملاً في انتخابات النواب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم السادس، لتقديم طلبات الترشح حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة اليوم 6 طلبات ترشح ليرتفع الإجمالى حتى الآن 194 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان، إذ تقدم اليوم الاثنين 16 مرشحا بأوراقهم.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.