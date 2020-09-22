شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح.. و«أوسيم» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مراكز جديدة، لتلقى طلبات التصالح، في مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، بالاضافة إلى المدارس التي تم تجهيزها بالاحياء والمراكز.

وأكد أن الاجراء يأتى في إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، وللتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، وإختصاراَ للوقت والمجهود، حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحده المحلية التابعين لها، مؤكداً ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة .

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد اليومى، وحتى مغادرة أخر مواطن، بمقار تلقى الطلبات، ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم، تسهيلاُ على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة، التي تقع على رأس أولويات الدولة .

وفى نفس الاطار، كشف أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 ألف طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنيه، حتي الآن، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح، سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح، سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقى طلبات التصالح، وبلغت 6754 طلب ويتبعه مركز أبوالنمرس بــ 5947، وكرداسة 5064 طلب، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر .

كما جاء حى الهرم في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به، وبلغت 4843 طلب يتبعه حى الوراق بــ 1465 طلب وحى جنوب الجيزة 1391 طلب .

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