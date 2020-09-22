شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تعلن عن ميكنة تحصيل استهلاك مياه الشرب في مدن القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة قناة السويس أنه في إطار حرصها على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين بمدن القناة الثلاثة واستكمالا لاستراتيجية الهيئة لميكنة المعاملات و الخدمات، تعلن الهيئة عن إمكانية تحصيل فواتير مياه الشرب بنظام فوري بمعرفة محصلي الهيئة أو المحلات المتواجد بها ماكينات فوري.

يذكر أن إدارة الاشغال بهيئة قناة السويس هي المسؤولة عن إدارة محطات مياه الشرب وتوصيلها وتحصيل مقابل استهلاكها في مدن القناة الثلاثة