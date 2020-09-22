شكرا لقرائتكم خبر عن «ميمي» يدفع بنجله «دودو» لخوض انتخابات النواب في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب السابق عن الحزب الوطني، ميمي العمدة، الدفع بنجله أحمد عبد الفتاح مطراوي وشهرته "دودو العمدة" لخوض انتخابات مجلس النواب، عن دائرة المطرية، للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارته في الانتخابات السابقة.

ويستند نجل النائب السابق على خبرة والده في خوض الانتخابات، والذي نجح في انتخابات مجلس الشعب السابق 3 دورات سابقة، بفضل عائلته بمنطقة الكابلات والعزب وميدان المطرية، بجانب قدرته المالية، تجعله منافساً أمام مرشحي حزب مستقبل وطن، النائبان الحاليان اللواء علي الدمرداش والعميد وائل الطحان.

وتعد دائرة المطرية واحدة من أصعب الدوائر الانتخابية، نظراً لكثافتها السكانية، بجانب خبرة مرشحيها في خوض الانتخابات.