شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة ١٠٠ مليون صحة فى المراكز الصحية ب ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة ٦ أكتوبر الصحية إجراء الكشف الطبي على الأهالى بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالاحياء المختلفة بمدينة ٦ أكتوبر فى إطار حملة ١٠٠مليون صحة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة نجلاء أبو الوفا ، مدير إدارة ٦أكتوبر الصحية إن المبادرة لقيت إقبالا كبيرا من الأهالي للكشف عن أمراض الضغط والسكر في احياء المدينة.

وأشارت «أبو الوفا» إلى أن خطة الإدارة تتمثل في إجراء الكشف بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والنوادى ومراكز الشباب.

ولفتت مدير الإدارة الصحية إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا لإجراء الكشف بالمساجد ودور العبادة والكنائس ، بالإضافة إلى صرف العلاج المستحق بالمستشفيات الحكومية حتى تحقق الحملة أهدافها للحد من انتشار الأمراض المزمنة والوقاية منها.