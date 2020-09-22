شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية: لا صحة لإخلاء منازل بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة القليوبية ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء منازل بالقناطر الخيرية بسبب ارتفاع منسوب النيل.

قال محمد سالم، رئيس مجلس المدينة، إن تلك المعلومات مغلوطة، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر، مشيرا إلى أن ما تم هو التنبيه على المواطنين أصحاب المنازل وحظائر المواشى والمخازن والأقفاص السمكية بأراضي طرح النهر والمحصورة داخل القطاع المائي والمتعدى عليها من واضعي اليد، سواء بالزراعة أو البناء أو الأقفاص السمكية بتوخى الحذر.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عقد اجتماعا برؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات ومديرى المرور والحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية والأزمات لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار وارتفاع منسوب نهر النيل ووجه «الهجان» بالمتابعة المستمرة لبيارات صرف الأمطار وأنها مطابقة للمواصفات.

وتم تشكيل فرق إدارة الأزمة ويتم عبر إعداد قاعدة البيانات من خلال متابعة سيارات الكسح وأماكن تمركزها وطلمبات الشفط وأماكنها، وكذلك المعدات والأدوات اللازمة وسيارات الإسعاف وبالوعات الامطار وكذلك كيفية التدريب على التعامل مع الأزمات.