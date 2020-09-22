شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تكرّم سائقَي قطار لشجاعتهما: منعا كارثة محققة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، والمهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، سائقي القطارات رأفت عبدالحميد محمد وصالح حسين إمام، قائدي قطار 86، لشجاعتهما وحسن تصرفهما.
وقالت النقابة العامة: «عند اكتشاف حريق على السكة تسبب في غلق الطالع والنازل وتم التحكم في القطار وإيقافه دون أي مشاكل، وقاما بإخطار جميع المسؤولين لغلق السكك أمام قطارات الطالع والنازل وقاما بإخماد الحريق واستئناف المسير وتم تسيير حركة القطارات بأمان ودون أي مشاكل».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر «السكة الحديد» تكرّم سائقَي قطار لشجاعتهما: منعا كارثة محققة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.