شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تكرّم سائقَي قطار لشجاعتهما: منعا كارثة محققة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، والمهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، سائقي القطارات رأفت عبدالحميد محمد وصالح حسين إمام، قائدي قطار 86، لشجاعتهما وحسن تصرفهما.

وقالت النقابة العامة: «عند اكتشاف حريق على السكة تسبب في غلق الطالع والنازل وتم التحكم في القطار وإيقافه دون أي مشاكل، وقاما بإخطار جميع المسؤولين لغلق السكك أمام قطارات الطالع والنازل وقاما بإخماد الحريق واستئناف المسير وتم تسيير حركة القطارات بأمان ودون أي مشاكل».