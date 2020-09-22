شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم السيدة انا ميلينا مونيوس دي جافيريا سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة بحضوراللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد . وفي اللقاء رحب المحافظ بسفيرة كولومبيا بالقاهرة، مؤكدا على أهمية العلاقات المصرية الكولومبية، ومؤكدا ان محافظة السويس على استعداد لاستقبال أي استثمارات من دولة كولومبيا على أرض السويس.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ السويس وسفيرة كولومبيا الدروع والهدايا التذكارية.

وتنفيذا لتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس قام اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام بمرافقة سفيرة كولومبيا بزيارة تفقدية للمجري الملاحي لقناة السويس ببورتوفيق، ومتحف السويس القومي .

وتابعت الجولة إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للوقوف على فرص ومشروعات الاستثمارفي المنطقة، واستقبلها اللواء محمد شعبان رئيس المنطقة الجنوبية .

تاتي هذه الزيارة في اطار تعزيزوتدعيم أواصرالروابط بين البلدين مصر وكولومبيا وتنشيط حركة الاستثمار بالمنطقة . محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرةلتعزيز وتدعيم أواصر الروابط بين البلدين وتنشيط حركة الاستثمار الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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