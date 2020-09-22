شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: مراكز المعلومات بالوحدات المحلية تستقبل راغبي التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة مثل ما تم اتخاذه بالتنسيق ب 88 مدرسة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وكلف بعض العاملين للعمل بهذه المراكز لخدمة المواطنين .

جاء ذلك نظرا لما تشهده المراكز التكنولوجية من إقبال شديد من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ،حرصا على راحة المواطن ،والحد من الزحام ،حفاظاً على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ لم تكتف باستقبال راغبي التصالح في المراكز التكنولوجية فقط، ولكنها اتخذت 4 محاور لخدمة المواطنين، الأولالمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع «محليات» https://lgs.gov.eg/#/home «، ونظراً لإقبال الكبير من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، وفي ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%، فقرر المحافظ افتتاح المحور الرابع أمام المواطنين بمراكز المعلومات بمراكز المدن .