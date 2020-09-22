شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للنخيل» ينظم ورشة عمل عن «جودة ثمار النخيل في الوادي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجمعية العلمية للنخيل بالتعاون مع المعمل المركزي للنخيل والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة، الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، ورشة عمل تحت عنوان «إنتاج وخدمة وجودة الثمار في الوادي الجديد».

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، إن ورشة العمل تناولت موضوع جودة ثمار النخيل ومشكل جفاف الثمار وعمليات خدمة النخيل وإقتصاديات زراعة النخيل وأمراض وآفات النخيل.

وأشار «جاد الله» إلى أن «مصر أصبحت الأولى في إنتاج التمور في العالم متفوقة بذلك على دول مثل العراق والسعودية وليبيا وتونس»، مضيفا أن نسبة تصدير التمور بلغت نحو ٤٪ إلى دول من أهمها المغرب وماليزيا وأندونسيا.

وأوضح أن من أهم المشكلات التي تواجه صناعة التمور في مصر تتمثل في عدم وجود ثلاجات للتبريد وسيارات مجهزة فضلا عن عدم وجود مصانع متخصصة لصناعة انتاج وتغليف التمور.

وأضاف «جاد الله»، في تصريحات صحفية، أن ورشة العمل شارك فيها خبراء النخيل وباحثي مركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية والجامعات المصرية من بينهم الدكتور عماد فودة والدكتورة مني طه سمعوني والدكتور ماهر عبدالحافظ والدكتور مجد المرسي والدكتور صلاح جميل من مركز البحوث الزراعية، وهو ما يضفي أهمية كبري عن المهام الواجب توافرها لزيادة إنتاجية المحاصيل.

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