شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان 5 مدارس جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح غد الأربعاء،لافتتاح 5 مدارس جديدة ب 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.

وتبدأ الزيارة باستقبال المحافظ لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، ويبدأ بعدها برنامج الافتتاح، سيتم افتتاح 5 مدارس، والتي تم تضم 75 فصلاً جديداً.

فسيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية ،التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصل جديد بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه ،ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصل جديد ،بتكلفة 8 ملايين جنيه ،ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصل جديد ،بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه ،ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، انشاء 22 فصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.