شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن سعراً جديداً للتصالح على المتر في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب وتوابع المدن، والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح، وكذا المناطق العشوائية وذات المستوى المعيشي المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح، طبقاً للأسعار المعمول بها للقرى والعزب والواردة في الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2020 بواقع خمسون جنيه للمتر الواحد.

كان محافظ الشرقية قد كلف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الشرقية، بإعداد مذكرة بشأن التصالح موضحاً بها بعض العزب والتوابع بالمدن، والمتضرر الأهالي بها من إحتساب قيمة التصالح بالمثل للأسعار بالمدن، بالرغم من وجودهم خارج الحيز العمراني وتداخل حدودهم الإدارية مع المدينة «كردون المدينة»، الأمر الذي يتطلب التعامل من الجهة الإدارية المختصة بالمدينة مع هذه العزب في حالات تراخيص البناء أو محاضر المخالفة .

وأوضح المحافظ أنه لما بدا له من تداخل في تحديد قيم أسعار الأمتار في المناطق المتاخمة للمدن، مما يستلزم احتساب أسعار التصالح وفق الأسعار المحددة بتلك المدن على الرغم من أن هذه العزب تشكل كتل عمرانية منفصلة وخارج الحيز العمراني للمدينة .

ومراعاة للبعد الإقتصادي والإجتماعي لقاطني هذه المناطق، قرر المحافظ احتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب والتوابع التابعة للمدن والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح، وكذا المناطق العشوائية وذات المستوى المعيشي المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح طبقاً للأسعار المعول بها للقرى والعزب بواقع خمسون جنيه للمتر الواحد.