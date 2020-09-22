محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية.. وضبط 762 مخالفة متنوعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.
وأسفرت الحملات عن ضبط 762 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق)، حيث تم ضبط 2 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 25 مخالفة دراجة نارية، و57 مخالفة انتظار خاطئ، و17 مخالفة سير دون تراخيص، و15 بدون رخص قيادة، و2 بدون رخص تسيير، ومخالفتين لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و1 مخالفة تلف إطارات، و636 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.
ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
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