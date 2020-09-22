شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الأرز الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم (1) لسنة 2021/2020 بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئةالذين التزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج 2020 رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من 1 يناير 2021

و تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل 500 جنيه مصري .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اكدت أن مخزون القمح يكفى لمدة 6 أشهر، حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجي للأقماح أولا بأول لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار فى تأمين مخزون كافة السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح سواء من خلال الحصول على القمح المحلى من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.