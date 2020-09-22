شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بدون حالات غش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 29 ألفًا و303 طالب - طالبة بالدبلومات الفنية (نظامى الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (49) مادة فترة أولى، وفى (4) مواد فترة ثانية فى رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثانى) للعام الدراسى 2019/2020، التى تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات، في رابع أيام الامتحانات.