شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تتابع طلبات التصالح بالوحدات المحلية فى العياط والبدرشين وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بملفات التصالح بالمراكز والأحياء وفتح مراكز بالوحدات المحلية للقرى لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وتسهيل كافه إجراءات التصالح، وفى إطار ذلك أجرى اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة جولة على عدة مراكز لمتابعة استلام طلبات التصالح من المواطنين.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة الجيزة سير العمل بالوحدات المحلية لقرية برنشت بالعياط وقرية سقارة بالبدرشين وقرية شبرامنت بأبو النمرس لمتابعة استقبال المواطنين وتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية وإنهاء إجراءات التصالح بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.

ووجه السكرتير العام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين والعمل على تذليل أى معوقات قد تواجه المواطنين بشأن تقديم الطلبات وكافة إجراءات التصالح.

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وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة بالإضافة إلى المدارس التى تم تجهيزها بالأحياء والمراكز، مؤكدا أن الأجراء يأت فى إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحدة المحلية التابعين لها مؤكداً أن المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسى للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.