شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى بعد مشاركة 3020 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى اليوم الثلاثاء بمشاركة 3020 محلا من القطاع العام والخاص واستثمارى، كما تم تحرير 909 محاضر طوال فترة الاوكازيون الصيفى منهم عروض وهمية وعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك عدم الإعلان عن سعرين قبل وبعد التخفيضات.

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وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية لـ"الخليج 365"، نجاح الأوكازيون الصيفى خلال العام الحالي وسط مشاركة كبيرة من المحلات التجارية بتخفيضات أسعار المنتجات لافتا الى حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين على إقامة المعارض خلال فترة المناسبات وكذلك العمل بالأوكازيون الصيفى والشتوى بهدف توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار تخفيف العبء عليهم.

كان تقرير رسمي لوزارة التموين أكد استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار خلال فترة الأوكازيون، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات .