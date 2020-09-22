شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى اوراق المرشحين لمجلس النواب بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، تلقي اوراق المرشحين للإنتخابات بدائرتى الخارجة والداخلة. حيث تباشر اللجنة أعمالها خلال فترة الترشح من التاسعة صباحا ًً وحتى الخامسة مساء لتلقى اوراق المرشحين بصورة منتظمة وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر للمرشحين بعد إستيفاء كافة الأوراق التى حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وشهد اليوم الثلاثاء ترشح عاطف انور رضوان فردى مستقل بدائرة الخارجة وباريس ، ليصبح إجمالي المرشحين بالدائرتين 15 مرشحاً فردى مابين مستقلين ومرشحين عن أحزاب سياسية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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