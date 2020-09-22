شكرا لقرائتكم خبر عن السويس تستعد لمواجهة الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء (تفاصيل الاجتماع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء، مشدداً على أهمية مراجعة جاهزية المعدات والأفراد والجهات المعنية المشاركة في مواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده محافظ السويس بقاعة ديوان عام المحافظة، اليوم، استعداداً لموسم الأمطار والسيول بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، واللواء هشام دبور مساعد مدير الأمن للأفراد والتدريب، والعقيد محسن سرايا المستشارالعسكري لمحافظة السويس، ومحمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس، ونور الصباح رئيس الادارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالسويس، والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بمحافظة السويس.

وكلف المحافظ، السكرتير العام، بتشكيل لجان للمرور على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول لمراجعة المعدات والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وإعداد تقريراً كاملاً عنها.

كما كلف المحافظ، مديريات الصحة ومرفق الإسعاف والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والأحياء والتنمية السياحية والطرق والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية والكهرباء وهيئة الطرق والكباري بالاستعداد وإعداد خطة لمواجهة أزمة السيول.

وأشار «صقر» على القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي سيول أوأمطار غزيرة لحماية المنشآت والمواطنين، مؤكدا على إدارة الأزمات بسرعة الانتهاء من أي أعمال صيانة أو تطويرللمخرات واستكمال أي أعمال بها.

وأكد محافظ السويس على الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب لمحافظات القناة لفرع السويس بمراجعة جميع شبكات الصرف الصحي والمحطات بالإضافة إلى شبكات صرف الأمطار بالشوارع الرئيسية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وفى نهاية الاجتماع، كلف المحافظ، مديري التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والجمعيات الأهلية والكشافة البحرية والمدارس بتجهيز المعسكرات استعداداً لاستقبال المواطنين المتضررين في حالة سقوط سيول.

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حضرالاجتماع كلاً من مديري مديريات الخدمات المشاركة في مواجهة الأزمة والمصالح الحكومية ورؤساء الاحياء ومديري هيئة الأرصاد الجوية وهندسة الري بالسويس ومديريات الصحة ومرفق الإسعاف والصرف الصحي والمروروالحماية المدنية والأحياء والتنمية السياحية والطرق والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية وقطاع الكهرباء.