شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنوفية: تحرير 313 محضرًا وضبط 467 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير ( 313) محضر تمويني خلال ثلاث أيام متتالية تنوع ما بين (144) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(169) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وتم تحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدي بناحية زاوية الناعورة والنعناعية وكفر داود تنوعت مخالفتهم ما بين «التصرف في عدد (9) شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله ومدعم من قبل الدولة، تجميع دقيق بلدى مدعم بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 446 شيكارة دقيق مدعم وأخر قيامه بالضرب الوهمى»، بالإضافة إلى تحرير (4) محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة بناحية بمم بتلا لحيازتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحرير (5) محاضر ضد أصحاب مخبز سياحى بناحية الشهداء وأشمون لمزاولتهم النشاط بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وضبط 12 شيكارة دقيق مجهولة المصدر بأشمون.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في استمرار شن حملاتها التفتيشية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والمتلاعبين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.