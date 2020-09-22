شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب المشاركين في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، الاستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والاستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب المشاركين في المهرجان المصري للمسرح التجريبي، حيث قام بتكريمهم تقديرا لأداءهم المتميز خلال العرض المسرحى، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للنشاط الطلابى.

وأشاد الدكتور محمود المتينى بأداء الطلاب خلال المهرجان، موضحا أنهم يعتبروا مثلا مشرف لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة عين شمس عاليا.

ووعد رئيس الجامعة بحضور العروض المسرحية تشجيعا للطلاب، مشددا على ضرورة الاهتمام بإجراءات الوقاية وتعليمات السلامة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة عين شمس تحرص على دعم مختلف الانشطة الطلابية بالجامعة، مؤكدا أن عين شمس هي الجامعة الوحيدة من بين الجامعات المصرية التي تشارك في مهرجان، لافتا إلى أن الجامعة حريصة مع بداية العام الدراسى الجديد على البدء في الأنشطة الطلابية ودعم المتميزين من أبناء الجامعة.

ويذكر أن جامعة عين شمس شاركت بالعرض المسرحي «المأوى» المأخوذ عن عرض الحضيض للكاتب مكسيم جوركي تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ.د.عبدالفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف أ.د.تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للنشاط الطلابي، وذلك يومي الأربعاء والخميس 9، 10 سبتمبر على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتعد جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة من الجامعات المصرية التي تشارك بالمهرجان التجريبي وذلك بعد أن حاز العرض على قبول لجنة المشاهدة والتي شاهدت العديد من العروض للمحترفين والجامعات. وقد شارك بالمهرجان فرق مصرية وأجنبية من المحترفين من وزارة الثقافة المصرية والمعهد العالي للفنون المسرحية وفرق حرة ومحترفة من دول عديدة مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا والبرازيل والهند وأذربيجان. وقد حاز العرض على إعجاب لجنة التحكيم والجماهير حيث شهد العرض إقبال جماهيري منقطع النظير برغم الإجراءات الاحترازية المطبقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أبواب المسرح مبكرًا وذلك على مدى يومي العرض.

Advertisements

والعرض المسرحي «المأوى» من إخراج الطالب حسام سعيد وإضاءة محمود طنطاوي وإعداد موسيقى للطالب حسن خالد وملابس الطالبة هاجر كمال ومكياج الطالبة نادين أشرف وديكور الطالب محمود صلاح ومخرجان منفذين الطالب محمد عبدالرازق والطالب أسامة مهنى، وبمشاركة أكثر من ٢٥ ممثلا وممثلة من الفرق المسرحية بكلية التجارة بجامعة عين شمس. كما سوف يدخل فريق كلية التجارة كذلك مهرجان المسرح المستقل للمنافسة بعرضى «بلا مخرج» إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفى للفنون الأدائية، و«مفتاح الشهرة» إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة.